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MEDYA

Can Ataklı'nın Taksim saldırısı değerlendirmesi olay oldu PKK'yı aklamak için 40 takla attı

Yazar Can Ataklı, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı kabul etmeyen terör örgütü PKK'nın açıklamasını aklama çabasına girdi. "İlk defa böyle bir açıklama görüyorum" diyen Ataklı, "Önümüzdeki günlerde altından başka şeyler çıkacakmış gibi hava sezinliyorum. " dedi.

Beyloğlu İstiklal Caddesi'nde 6 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırısı Türkiye'yi sarstı. 

Kısa sürede yakalanan saldırının faili terör örgütü PYD bağlantısını itiraf etti. 

Saldırıya ilişkin kamuoyunun kafasını bulandıran açıklamalar da gecikmedi. Can Ataklı kendi kanalında terör örgütü PKK ve onun uzantısı PYD'nin saldırıyı kabul etmeyen açıklamasına itimat etti. 

"İlk defa böyle bir açıklama görüyorum"

Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Kobani'nin saldırıyı kabul etmediği açıklamayı okuyan Ataklı, Kobani'nin Türk halkına taziye mesajı sunmasına şaşırarak, "İlk defa böyle bir açıklama görüyorum. Türk halkına taziyelerini bildiriyorlar. Bu çok alışılmadık bir gelişme. Şu anda kamuoyuna anlatılan PKK yaptı. PKK diyorlar ama bir Suriyeli var. Suriyeli bir kadın şaşkın gibi, yani eylem oturmuyor. Önümüzdeki günlerde altından başka şeyler çıkacakmış gibi hava sezinliyorum. Özellikle ben PKK'nın bu kadar net açıklama yaptığını hatırlamıyorum." dedi.

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