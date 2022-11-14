BIST 4.456
DOLAR 18,58
EURO 19,21
ALTIN 1.053,77
GÜNCEL

İstiklal Caddesi'ne bombayı koyan terörist yakalandı! Saldırıyı PKK yaptı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

İSTANBUL'da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili flaş gelişme! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi. Soylu, saldırıyı PKK'nın yaptığını duyurdu...

İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı" dedi. Saldırının olduğu İstiklal Caddesi'nde inceleme yaptıktan sonra konuşan Soylu şunları söyledi:

Saldırıyla ilgili daha önce 21 kişi gözaltına alınmıştı. Biraz önce bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alındı.

- Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde saldırıyı gerçekleştiren PKK/PYD terör örgütü...

- 81 yaralımız vardı, 50'si taburcu oldu. 5 yaralımız şuanda yoğun bakımda, 2 yaralımızın durumu ağır.
 
- Bunlara kendi senatolarından para gönderen sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır. Bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan patlama açıklaması! Kadın saldırgan bombayı patlattı!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan patlama açıklaması! Kadın saldırgan bombayı patlattı!
İstanbul saldırısını yapan kadının bombayı koyduğu anın videosu! Erdoğan işte bu görüntüyü söyledi
İstanbul saldırısını yapan kadının bombayı koyduğu anın videosu! Erdoğan işte bu görüntüyü söyledi
İstanbul Taksim'de patlama anı kamerada! İstiklal Caddesi'nden kötü görüntüler var
İstanbul Taksim'de patlama anı kamerada! İstiklal Caddesi'nden kötü görüntüler var
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
İstiklal Caddesi'nde patlama anı böyle görüntülendi
İstiklal Caddesi'nde patlama anı böyle görüntülendi
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde şiddetli patlama oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde şiddetli patlama oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Konya'da LPG tankı bomba gibi patladı kapıyı böyle yerinden söktü o anlar kameraya yansıdı
Konya'da LPG tankı bomba gibi patladı kapıyı böyle yerinden söktü o anlar kameraya yansıdı
Mustafa Destici deprem tatbikatına katıldı o anları böyle paylaştı
Mustafa Destici deprem tatbikatına katıldı o anları böyle paylaştı
ABD'de iki eski savaş uçağı havada çarpıştı o anlar an be an görüntülendi
ABD'de iki eski savaş uçağı havada çarpıştı o anlar an be an görüntülendi
Naci Görür uyardı: İstanbul'da 2.5 milyon insan tehlikede minimum 7.2 deprem bekliyoruz
Naci Görür uyardı: İstanbul'da 2.5 milyon insan tehlikede minimum 7.2 deprem bekliyoruz
Marmaray'da ilginç olay! Yere çöp attı tepki görünce telefona sarılıp 'Erdoğan buraya gelecek' dedi
Marmaray'da ilginç olay! Yere çöp attı tepki görünce telefona sarılıp 'Erdoğan buraya gelecek' dedi
Evli çift sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğu kaçırdı! O anlar kameraya yakalandı
Evli çift sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğu kaçırdı! O anlar kameraya yakalandı