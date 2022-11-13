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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan patlama açıklaması! Kadın saldırgan bombayı patlattı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Caddesinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, patlamanın gerçekleştiği İstiklal Caddesi’nde incelemelerde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır." dedi. 

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