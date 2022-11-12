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OTOMOBİL

Togg fabrikasında çalışan işçi sosyal medyada paylaştı görüntüler gündem oldu

Togg'un renkleri, fiyatı, özellikleri konuşulmaya devam ederken şimdi de üretimin gerçekleştiği fabrikada çalışan bir işçinin paylaştığı görüntüler gündem oldu.

Togg'un Türkiye yollarına çıkmasına sayılı aylar kaldı. Heyecanla beklenen Togg ile iglili yeni görüntüler heyecan uyandırdı.

Togg Gemlik Kampüsü'nde çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Fabrikada çalışan bir işçinin paylaştığı görüntülerde çok sayıda Togg otomobili görülüyor.

Fabrikada çalışan bir işçi, Togg araçlarını çektiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı. Paylaşımda "Türkler geliyor" ifadesi yer aldı. Videoda onlarca üzeri brandayla örtülü Togg bir arada görüldü.

Şaşırtan Togg yorumları

Paylaşımın altına çok sayıda eleştirel yorumlar gelmesi dikkat çekti. Kimi kullanıcılar görüntülerin kapalı otoparkta çekildiğini iler sürdüler. "Üretim bandı nerede?", "fabrika niye boş?" diyen soranlar, araçların hepsinin Togg olmadığını, öyle olsa Bakan Varank'ın basın mensuplarını tesislerde gezdireceğini iddia ettiler. 

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