FOX TV'de Ekrem İmamoğlu 'ahmak' davası için bombaladı : Şu mahkemeden utanç duyuyorum şaka gibi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ahmak davası İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Bugün dava ile gündemin ilk sırasına çıkan Ekrem İmamoğlu FOX TV Çalar Saat programına çıktı ve dava hakkında konuştu. Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimlerini hatırlatarak 'Bir hata yaptılar 800 bin oldu, bir daha yaparlarsa 8 milyon olur. Ayaklarını denk alsınlar' dedi.

'Ahmak' davasıyla ilgili davanın eski hakimi Hüseyin Zengin “Ekrem İmamoğlu’na iki yıldan fazla ceza vererek, onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi” dediği ortaya çıkmıştı. Ekrem İmamoğlu davaya ilişkin FOX TV'de şunları söyledi:

-Oturduk hukukçularımızla genel kapsamlı konuştuk. Çünkü hücremde bu konuyla ilgili tek bir endişe korku kaygı hissetmiyorum ama şu mahkemeden utanç duyuyorum. Böyle bir yargılama olamaz. Şaka gibi. Trajikomik bir durum.

'Ahmak' sözünü YSK üyelerine söylemedim

-Ben o sözü YSK üyelerine söylemedim, bana ahmak diyen insana sözünü iade ettim. Şimdi YSK üyelerine soruyorum. Anasının ak sütü gibi helal bir seçimi iptal ettiniz. 'Çalındı' diye iptal ettiğiniz seçim tertemiz çıktı, mahkemeler suçlanan herkesi akladı. Vicdanen rahat mısınız? Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasaklı hali olmasına göz mü yumacaksınız, hiç mi ses çıkarmayacaksınız?

O hakim odasında tehdit edildi mi?

-Mahkemenin hakiminin değiştirilmesiyle ilgili benim aklımda sorular var. Bu hakim Karadeniz'den gelmesine ve İstanbul'da sadece 1 yıl görev yapmasına rağmen neden apar topar davadan alınıp tekrar Karadeniz'e gönderilmiştir? Bu hakime benimle ilgili dava başladıktan sonra Anadolu Adliyesi'ne gelen üst düzey bir yargı mensubu tarafından "İmamoğlu'na 2 yıldan fazla ceza ver seni ağır ceza mahkemesi başkanı yapalım" demiş midir? Hakime bu üst yargı mensubunca başka bir hakimin sürgüne gönderilmesi örneği verilerek gözdağı verilmiş midir?

Ayağınızı denk alın 8 milyon olur

-İstanbul 16 milyon insanın... Hala öğrenemediniz mi bir hata yaptınız 800 bin oldu. Böyle bir hatanın bedeli bu ülkede 8 milyondur onun için ayağınızı denk alın adil olun adaleti etkilemeyin yargı için birilerinden talimat gelmesini beklemeyin. Buna aracı olmayın. Her ne olursa olacak ama ben her şeye rağmen bu ülkenin o yüce yargısına güvenmek istiyorum.