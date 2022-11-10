Yağmur Aşık'tan yeni skandal! Karakolda kendini yerden yere attı
Eski futbolcu Emre Aşık'tan olaylı bir şekilde boşanan Yağmur Sarnıç, yeni bir skandala daha imza attı. Yağmur Sarnıç, karakolda polis memurlarına ağza alınmayacak küfürler savurdu. Kendini yerden yere attı İşte o görüntüler...
Eski futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'tan yaklaşık 2.5 yıl süren çekişmeli boşanma davasıyla geçtiğimiz yıl Eylül ayında boşandı. Boşanma süreci devam ederken Sarnıç, Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet'i arayarak, hakaret ve tehditlerde bulundu.
Noterde işlem yaptırdığı sırada aranmasının olduğu anlaşılan Sarnıç, polis merkezini birbirine kattı. Kendini yerlere atan Sarnıç, polis memurlarına ağza alınmayacak küfürler savurdu. Sarnıç, muhafaza altında tutulmak üzere nezarethaneye davet edildiğinde "Si... nezaharethaneyi" şeklinde ifadeler kullandı.