BIST 4.426
DOLAR 18,61
EURO 18,54
ALTIN 1.021,09
MEDYA

Şirin Payzın canlı yayında baklayı ağzından çıkardı sonra kıvırdı Süleyman Soylu açıklaması olay

Halk TV'de Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayla ilgili hukukçu Turgut Kazan'ın değerlendirmelerde bulunurken, Şirin Payzın, "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan “ahmak” davası gündemdeki yerini koruyor. 

Üç yıl önce, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde İmamoğlu’nun YSK’yı hedef aldığı söylenerek hakkında Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret” suçlamasıyla, 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

"Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir"

Davaya bakan hakime İmamoğlu'na siyasi yasak kararının çıkarması için baskı yapıldığı iddiası gündem oldu. İmamoğlu davasının konuşulduğu Halk TV'de ilginç anlar yaşandı.

Hukukçu Turgut Kazan'ın İmamoğlu'nun seçilmesi halinde yargıtayın selam duracağını inanılmaz kararların çıkabileceğini söylemesi üzerine Programın moderatörü Şirin Payzın, "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir, ya da cezalandırılmış şekilde" dedi. 

Geri vites yaptı

Payzın, tartışılan sözlerinden çark etti ve RTÜK'e bu sözlerle selam yolladı: 

"Yanlış anlaşılmasın cezaevi olarak içeride demedim, davanın içinde bulur anlamında söyledim. RTÜK'e buradan düzeltmemi verelim sonradan ne kastettim diye hemen önüme konulmasın. Bağımsız yargı herkese lazım. Hukuk Soylu'ya da lazım. Yanlış anlaşılmasın."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da bir kişi attığı taşla 5 katlı binayı yıktı! O anlar kamerada....
Bursa'da bir kişi attığı taşla 5 katlı binayı yıktı! O anlar kamerada....
Anıtkabir'de farklı bir yolculuk: Atatürk'ün ebedi istirahatgahı dronla görüntülendi
Anıtkabir'de farklı bir yolculuk: Atatürk'ün ebedi istirahatgahı dronla görüntülendi
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Müge Anlı 'Adama kafa mı attın?' Remziye teyze 'Hee bir de çiviledim' Müge Anlı: Nee...
Müge Anlı 'Adama kafa mı attın?' Remziye teyze 'Hee bir de çiviledim' Müge Anlı: Nee...
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Rüşvet alırken kameraya yakalandı! Belediye'de skandal olay sosyal medyaya düştü
Rüşvet alırken kameraya yakalandı! Belediye'de skandal olay sosyal medyaya düştü
Cübbeli Ahmet Hoca: CHP Atatürkçü olmaktan çıkmış
Cübbeli Ahmet Hoca: CHP Atatürkçü olmaktan çıkmış
Sarıgül'den Togg eleştirilerine sert cevap: "Açılışına katıldım diye..."
Sarıgül'den Togg eleştirilerine sert cevap: "Açılışına katıldım diye..."
İngiltere Kralı Charles'e yumurtalı saldırı! Bu ülke kölelerin kanı üzerine kuruldu
İngiltere Kralı Charles'e yumurtalı saldırı! Bu ülke kölelerin kanı üzerine kuruldu
Meral Akşener İYİ Parti grup toplantısı olay! HDP'ye zehir zemberek sözler ortalık karışacak
Meral Akşener İYİ Parti grup toplantısı olay! HDP'ye zehir zemberek sözler ortalık karışacak
Hakan Şükür TV5 yayını olay oldu: Fethullah Gülen'i terket gel malını verelim dediler
Hakan Şükür TV5 yayını olay oldu: Fethullah Gülen'i terket gel malını verelim dediler