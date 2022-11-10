Şirin Payzın canlı yayında baklayı ağzından çıkardı sonra kıvırdı Süleyman Soylu açıklaması olay

Halk TV'de Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayla ilgili hukukçu Turgut Kazan'ın değerlendirmelerde bulunurken, Şirin Payzın, "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan “ahmak” davası gündemdeki yerini koruyor.

Üç yıl önce, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde İmamoğlu’nun YSK’yı hedef aldığı söylenerek hakkında Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret” suçlamasıyla, 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

"Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir"

Davaya bakan hakime İmamoğlu'na siyasi yasak kararının çıkarması için baskı yapıldığı iddiası gündem oldu. İmamoğlu davasının konuşulduğu Halk TV'de ilginç anlar yaşandı.

Hukukçu Turgut Kazan'ın İmamoğlu'nun seçilmesi halinde yargıtayın selam duracağını inanılmaz kararların çıkabileceğini söylemesi üzerine Programın moderatörü Şirin Payzın, "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir, ya da cezalandırılmış şekilde" dedi.

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Payzın, tartışılan sözlerinden çark etti ve RTÜK'e bu sözlerle selam yolladı:

"Yanlış anlaşılmasın cezaevi olarak içeride demedim, davanın içinde bulur anlamında söyledim. RTÜK'e buradan düzeltmemi verelim sonradan ne kastettim diye hemen önüme konulmasın. Bağımsız yargı herkese lazım. Hukuk Soylu'ya da lazım. Yanlış anlaşılmasın."