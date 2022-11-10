Bursa'da bir kişi attığı taşla 5 katlı binayı yıktı! O anlar kamerada....

Bursa'da ilginç ve bir o kadar da düşündürücü bir olay yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verilen 5 katlı bina, bir işçinin fırlattığı taşla yerle bir oldu. O anlar kameralara yansıdı...

Bursa'da "Allah'a emanet yaşıyoruz" dedirten olay... Yer açmak için taşıyıcı kolanlarından bir kaçı kesildiği için boşaltılan 5 katlı bina, bir işçinin attığı taşla yerle bir oldu. Nilüfer ilçesinde kentsel yenileme çalışmaları kapsamında yıkımına başlanan binayı tek taşla yıkacağını iddia eden işçi, bu anları kamerayla kayda aldı.

Attığı taşla saniyeler içinde yerle bir etti

İşçinin attığı taşın binaya isabet etmesiyle 5 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Bu anları kaydeden diğer işçiler ise bu durum karşısında hayrete düştü. Bu arada Bursa'da başka binaların yıkılması da kameralara yansıdı. İçi boşaltılan binayı yıkan dozerin kolonlara darbe vurmasıyla birlikte yandaki bina da yıkıldı.

Yaşanan diyaloglar güldürdü

Attığı taşla binayı yıkacağını söyleyen şahsın kameralara yansıyan sözleri izleyenleri güldürdü. Şahıs açıklamasında şunları kaydetti;

"Tut lan Mevlüt, bir taşla binayı yıkacam şimdi, bakın şimdi. Mevlüüt bir taşla binayı yıktım gördünüz mü?"

Görüntüleri kayda alan arkadaşı ise yaşanan olay karşısında yaptığı açıklamada; "Ramazan binanın altında kalıyordu, kurtuldu" dedi.