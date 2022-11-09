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Cübbeli Ahmet Hoca: CHP Atatürkçü olmaktan çıkmış

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, tv100'de katıldığı programda CHP'yi ve sol kesimi eleştirdi. Ünlü, "CHP Atatürkçü olmaktan çıkmış" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Şaban Sevinç'in solcular hakkındaki açıklamalarını hatırlattığı Ünlü, "Ben CHP adını anmadım ama CHP, Atatürk'ün partisi olmaktan çıkmış. Kurucu parti olma vasfını çoktan yitirmiş" dedi. 

 Ünlü, kendisine  "Solculara büyük haksızlık yapıyorsunuz. Solcular bu ülkede ağır bedeller ödediler vatansever oldukları için..." hatırlatmasında bulunan Barış Yarkadaş'a ise "Ben bütün solcuları demiyorum, ben orada isim vermişim ‘Devlete seri katil’ diyen bir ekip var ben o ekipten bahsediyorum. Ben burada CHP demedim, tüm solcuları demedim" ifadelerini kullandı. 

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