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AK Partili Mehmet Ali Cevheri HDP işini itiraf etti : Seçmeninin oylarını almak hedefimiz

ŞANLIURFA AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, CHP'nin HDP ile görüşmesini uygun bulmazken, partisinin HDP'ye gitmesini ise 'olması gereken' olarak yorumladı. TV100 canlı yayınına katılan Mehmet Ali Cevheri, 'Anayasa değişikliği için oylarına ihtiyacımız var' diye konuştu.

Mehmet Ali Cevheri, HDP ile ilgili yumuşak söylemlerle ilgili baklayı da ağzından çıkardı. Cevheri, HDP'yi tasvip etmese de seçmenlerinin oylarına ihtiyaçları olduğunu şu sözlerle ortaya döktü:

HDP seçmenini yanımıza almak istiyoruz
-Kendimize yakın gördüğümüz bütün seçmenler üzerinde çalışacağız. HDP’yle bir politika noktasında uyumumuz kesinlikle olamaz çünkü biz 'Tek vatan, tek bayrak, tek millet' noktasında kırmızı çizgilerimiz vardır ama seçmeni yanımıza almak hedefimizdir.

-Bugüne kadar HDP’nin kamu nezdinde meşrutiyet kazanmamasının sebebi terörle arasına mesafe koymamasıdır. Cumhurbaşkanı’nın söylediklerini altına imzamı atıyorum.

HDP'ye gidilmemesi abes demişti
-Bir AK Parti milletvekilinin kendi partisinin çatısı altında yapmış olduğu anayasal çalışmalar doğrultusunda bütün partileri, grupları ziyaret etme konusunda izlemiş olduğu politikaya destek verdim, bundan doğal daha ne olabilir. 

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