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BİLİM - TEKNOLOJİ

Togg'dan yeni paylaşım! Nasıl çalışır bu elektrikli otomobiller?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg hakkında merak edilenlerle ilgili yeni video serisi başladı. Togg "e-Nasıl çalışır bu elektrikli otomobiller?" sorusuna böyle yanıt verdi.

Mart ayında seri üretime geçmesi beklenen akıllı cihaz Togg ile ilgili her yeni gelişme, paylaşım heyecan uyandırıyor.

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım geldi.

Elektrikli otomobiller ve Togg ile ilgili merak edilenlerin yanıtları < e-Nasıl? > serisi ile karşılık bulacak.

Serinin ilki "e-Nasıl çalışır bu elektrikli otomobiller?" başlıklı video ile başladı.

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