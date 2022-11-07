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Başakşehir'de hatalı park edilen otomobili elleriyle kenara çektiler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

BAŞAKŞEhİR'de bir otomobil şoförü aracını hatalı yere park edince İETT otobüsü caddeden geçebilsin diye yolcular otomobili elleriyle kaldırıp kenara çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir otomobil hatalı park yaptı.

Yanlış yere park edilen otomobil yüzünden İETT otobüsü geçişte zorlanınca otobüs içerisinde bulunan yolcular elleri ile otomobili kaldırıp kenara çekti. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Elleriyle otomobili kenara çektiler

Hatalı park yüzünden yol üzerinde geçişte zorlanan İETT şoförüne yolcular yardım etti. Yolcular hatalı park edilen otomobili elleriyle kaldırarak kenara çektiler. O anları başka bir vatandaş cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

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