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Müge Anlı müstehcen mesajlarla dumur oldu! Aldattığı eşine yazmış 'kocam bana yazsa...'

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Müge Anlı, cinayete kurban giden Selim Yalçınkaya'nın eski eşiyle mesajlaşmalarını görünce şaştı kaldı. 'Kızım siz ne yiyip içiyorsunuz' diyen Müge Anlı, Tatlı Sert canlı yayınında isyan etti. Müge Anlı, eski eş Derya Hanım'ın ihanet mesajlarını okuyunca "Kocam bana bunları yazsa, kadın halimle gözüm görmez" dedi.

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Selim Yalçınkaya cinayeti ele alındı. Müge Anlı'ya 7 Kasım 2022 pazartesi günü eski eş Derya Hanım katıldı. Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya Hanım'ın yazdığı mesajları okuyan Müge Anlı şaştı kaldı. 

Kocam bana bunları yazsa...

Emniyet kayıtlarını genç kadına gösteren Müge Anlı, "Kocam bana bunları yazsa, kadın halimle gözüm görmez" dedi. Müge Anlı, "Bunları sen yazdın mı? Bu ne demek yani...' diye sorarken genç kadın 'Psikolojim bozuktu" dedi. İhanet mesajlarını kabul eden Derya Hanım "Ben kocamla her şeyi konuşuyordum" dedi. Müge Anlı "Sen bunları yazarak neyi hedefliyordun? Gelsin seni öldürsünü mü gitsin o adamı mı öldürmesini hedefliyordun?" diye sordu. 

Kızım senin kafan kırık mı?

"Kadın halimle kocam bunları yazsa bilmiyorum ben ne yaparım" diyen Müge Anlı, "şu yaştaki halimle, özgürlüğü seven biri olarak söyleyeyim, kocam bunları yazsa bilmiyorum gözüm görür mü" diye konuştu. Müge Anlı Derya'ya sinirlenerek 'senin kafan kırık mı" diye sordu. 

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