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Sultangazi'den feci görüntü! Polis aracı kırmızı ışıkta çarptı yaşam mücadelesi veriyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

SULTANGAZİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza, kırmızı ışıkta durmayarak hızla ilerleyen polis aracı çarptı. Genç kızın durumu ağır görüntü ise korkunç...

İddiaya göre, Nergiz ve Rabia Armağan isimli iki kardeş iş çıkışı evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada kırmızı yanan ışıklarda durmayarak hızla ilerleyen polis aracı 20 yaşındaki Nergiz Armağan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nergiz Armağan yaklaşık 40 metre savruldu. 

Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları ağır yaralı genç kız Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay anını anlatan kardeşi Rabia Armağan "Polis arabası çok süratli geliyordu sonra ablama çarptı. Hemen hemen 40 metre ileriye savruldu. Can havli ile hemen ablamın yanına koştum sonra yanımıza vatandaşlar geldi. Ambulansı falan aradılar şuan yoğun bakımda durumu kritik solunum cihazına bağlı uyanmasını bekliyoruz" dedi.

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