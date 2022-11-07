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DÜNYA

Temizlik işçileri ülkeyi çöplüğe çevirdi: Böyle protesto görülmedi!

Meksika’nın Oaxaca de Juarez şehrinde eylem yapan temizlik işçileri, şehir merkezinde birçok noktayı çöple doldurdu.

Meksika’nın Oaxaca eyaletinin başkenti Oaxaca de Juarez şehrinde çöpleri atacak alan bulamayan temizlik işçileri, durumu protesto etmek amacıyla şehir meydanına ve şehrin merkezindeki önemli sokaklara tonlarca çöp attı. Halk, üç gündür devam eden eylem nedeniyle çok fazla çöp biriktiğini ve kötü kokudan rahatsız olduklarını ifade ederken, bazı vatandaşların duruma çözüm olarak çöplerin üzerine kireç döktüğü ve bazı yerlerde ise çöplerin ateşe verildiği görüldü.

Oaxaca de Juarez Belediye Başkanı Francisco Martinez Neri yaptığı açıklamada, kentsel katı atık alanı eksikliği nedeniyle şehirde kritik bir durum yaşandığını ifade ederek, vatandaşlardan çözümün bir parçası olmalarını istedi. Oaxaca Valisi Alejandro Murat, ise geçtiğimiz günlerde şehirde yeni bir çöp toplama alanı açılacağını açıklamıştı. Ancak yeni çöp toplama alanının ne zaman faaliyete geçeceği henüz bilinmiyor.

Aynı şehirde daha önce de benzer eylem yapılmıştı
Oaxaca de Juarez şehrinde temizlik işçileri daha önce de benzer eylemler yapmıştı. Geçtiğimiz ağustos ayında şehirde faaliyet gösteren çöp toplama şirketleri, yetkililerin topladıkları çöpleri belediye çöplüğüne atmalarını yasaklaması üzerine protesto gerçekleştirmişti. Temizlik işçileri, çöpleri atacak başka yer bulamadıklarını söyleyerek çöpleri belediye sarayının içine ve avlusuna dökmüş, belediye sarayı çevresindeki yolları da çöp kamyonları ile trafiğe kapatmıştı.

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