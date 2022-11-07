Fenerbahçe'de gergin anlar! Uğur Dündar çileden çıktı mikrofonunu kapattırdı

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gerginlik çıkardı. Kürsüde uzun bir konuşma yapan Murat Aksoy'a salondakiler 'yeter' diye tepki gösterdi. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da bir kaç kez uyardığı Aksoy, konuşmaya devam edince çileden çıkıp mikrofonunu kapattırdı.

Fenerbahçe’de olağan olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim kurulu üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu Üyeleri katıldı.

Maç analizi gibi konuşma, kısa kes

Gerçekleştirilen toplantıyı yöneten Divan Başkanı Uğur Dündar, Mehmet Vodina'nın konuşmasının ardından yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları hakkında konuşma yapmak üzere kürsüye davet ettiği Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Aksoy ile gerginlik yaşadı.

Yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları üzerine konuşmak için kürsüye çıkan Aksoy, konudan bağımsız şekilde konuşmalar yaparken, Dündar ilk olarak kendisini "Murat Bey, lütfen kısa tutun lütfen maç analizi gibi oluyor hepsi." şeklinde uyardı.

Acımız var zorumuz var...

Bu uyarıya "Kısaltıyorum zaten ben konuşmaya gelmeden önce 3 sayfamı eksilttim, ben tribünden gelen bir isimim acımız var zorumuz var" şeklinde yanıt verse de konuşmasını aynı şekilde sürdürdü. Bunun üzerine Dündar, "Tamam bitti konuşmanız lütfen Murat Bey, bitirin lütfen" dese de konuşmasına devam eden Aksoy'un bu hamlesi sonrası Uğur Dündar'ı sinirlendi.

Salon 'yeter' diye ayağa kalkınca

Salondaki katılımcılar "Yeter" şeklinde isyan etmesinin ardından Dündar "Murat Bey çok rica ediyorum, bitirin lütfen çok rica ediyorum bitirin ama bakın salon nasıl tepki gösteriyor" dese de durmayan Murat Aksoy "Beni dinleyin muhalefet yapmayın burada" şeklinde bağırmasının ardından Uğur Dündar sinirlerine hakim olamadı. Dündar "Murat Bey, görevlileri çağıracağım beni buna mecbur etmeyin. Lütfen mikrofonunu kapatın Murat Bey'in teşekkür ediyoruz kendisine" dedi ve Aksoy kürsüyü terk etti.