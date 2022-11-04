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POLİTİKA

Şanlıurfa'da şehit babasından Ahmet Davutoğlu'na tepki

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, kent gezisi sırasında yanına gelen şehit babasının "Askere kurşun sıkanlarla yol yürüyorsunuz" tepkisine sessiz kaldı.

2023 yılında yapılacak seçimlere aylar kalmışken siyasi partiler şehir ziyaretlerine devam ediyor.

Şanlıurfa'ya ziyaret için giden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ergah Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Balıklıgöl’ü ziyaret etti.

Burada balıklara yem atan Davutoğlu daha sonra esnafla bir araya geldi.

"Askere kurşun sıkanlarla yol yürüyorsunuz"

Esnaf ziyareti sırasında, asker babası olduğu öğrenilen Yaşar Bacaksız adlı vatandaş, Davutoğlu'na "Askere kurşun sıkanlarla yol yürüyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Davutoğlu sessiz kaldı

Şehit babasına cevap vermeyen Davutoğlu, esnafın olduğu bölgeden hızla ayrıldı.

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