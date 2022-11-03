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POLİTİKA

Yeni görüntü paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan şarkı eşliğinde Togg direksiyonunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg direksiyonunda olduğu bir paylaşım yaparak, "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Togg'un banttan indirildiği güne ilişkin yeni bir video paylaştı. 

Erdoğan paylaşımında, "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde Erdoağan'ın müzik eşliğinde otomobili kullanması yer alıyor. Erdoğan'a eşi Emine'e Hanım da eşlik ediyor.

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