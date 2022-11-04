İzmir'de depreme böyle yakalandılar! Uykudan 'Allahhhh' diye çığlık atarak uyandılar

İZMİR'in Buca ilçesi merkezli 4.9 şiddetindeki depreme aileler uykuda yakalandı. Depreme uykularında yakalanan bir ailenin tepkisi evdeki kameralara böyle yansıdı.

İzmir'de gece saat 03:29'da meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde panik nedeniyle 64 kişi yaralandı, biri ağır olmak üzere 7 kişinin hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

Vatandaşın yaşadığı büyük panik, bir ailenin evinin içindeki kameralara yansıdı. Uyuyan vatandaşlar deprem anında yataktan fırlarken, korku filmlerini aratmayan sahneler yaşandı.