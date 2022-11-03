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Kız öğrenci yurdunda satırlı dehşet! İki kişiyi yaraladı

ISPARTA'da bir kız öğrenci yurdunda görevli personelin eşi, elinde satırla yurdu bastı. Çıkan arbedede 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. 

Isparta Bediüzzaman Said Nursi Kız Öğrenci Yurdu’na giren bir kişi kız öğrencileri satırla kovaladı. Yurtta yaşayan bir öğrencinin yaptığı paylaşımda, “Kapılar bloklar her yer güvenlik ile dolu ancak adamın biri elinde satırla yemekhanemize kadar girip bahçemizde tehditler savurabiliyor. Yaşadığımız yüksek güvenlikli alan için teşekkürler” ifadelerini kullandığı görüldü. 
2 kişinin yaralandığı belirtilen olayda, olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı. 

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