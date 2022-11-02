'Kimse benden fazlasını bilmiyor' diyen Nihal Olçok'tan darbe iddiası isim bile verdi

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde Nihal Olçok eski eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybetmişti. Erol Olçok, AK Parti'yi başarıya taşıyan reklamların ve seçim propagandalarının mimarıydı. Eşi ve oğlunun ölümü sonrası Gelecek Partisi'nden siyasete giren Nihal Olçok, 15 Temmuz darbe girişiminin bir ay öncesinden bilindiğini öne sürdü. Hatta darbeden hükümeti haberdar eden ismi de verdi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminde eski eşi Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok, Halk TV'de 'Kayda Geçsin' programında, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminin 11 Haziran'da bilindiğini öne süren Nihal Olçok şunları söyledi:

"Herkes 15 Temmuz'un kahramanlıklarına soyunuyor. Geçin karşıma, ben çok istiyorum 15 Temmuz kahramanı dedikleri insanlar karşıma geçsin. Ne kaybettiler 15 Temmuz'da, ne eksildi hayatlarında? Kim benimle 15 Temmuz'u konuşabilir?

Darbeyi Şirin Ünal 1 ay önce söyledi

-11 Haziran 2016'da, Tayyip Erdoğan'a Şirin Ünal vasıtasıyla gitti darbe olacağı haberi. Niye kulağınızı tıkadınız ya? 24 Haziran'da doğum günü olan bir çocuğun aslında öleceği 11 Haziran'da söylenilmiş, neyin bu kadar özgüveni bu? Neye güvendiniz? Ya insanlar sokağa çıkmasa ne olacaktı? Biz mi hapiste olacaktık?