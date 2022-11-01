Fatih Portakal isyan etti! 'Ben o döneklerden değilim, dönsem yıllar önce dönerdim'

AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı toplantısına katıldığı için muhalefet mahallesi tarafından eleştirilen Fatih Portakal, kendi kanalında isyan etti. "Ben o döneklerden değilim, hakkımı helal etmiyorum" diyen Fatih Portakal, “Merak etmeyin, evimin üstünde uçurulan dronları uyutmadım" diye konuştu.

AK Parti'nin 28 Ekim’de Ankara düzenlediği ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıklı toplantıya katılan Fatih Portakal kendisine yönelik yapılan eleştirilere isyan etti. Portakal hakkında konuşulanlar için ‘ben o döneklerden değilim onu söyleyeyim’ ifadelerini kullanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi için kullandığı 'Portakal mı mandalina mı?' sözlerini de evinin üzerinde uçurulan dronları da unutmadığını söyledi.

Onların hiçbirisini unutmadım...

Portakal, kendi Youtube kanalında yaptığı açıklamasında “Merak etmeyin unutmadım benim hakkımda yaşananları, evimin üstünde uçan dronları… Geçmişte bana Erdoğan’ın Konya meydanından söylediği sözü ben unutmadım. Her zaman aklımda, benim için geçmişte kaldı ama hakkımı helal etmiyorum kendisine. Bir gün karşılaşırsak eğer hatırlatacağım kendisine ve diyeceğim ki; hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Fatih Portakal Youtube yayınında AK Parti toplantısına katılmasının ardından gelen eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

'Sen uçağa da binersin şimdi' diyenlere...

- Bunu şöyle yorumlamayın ‘uçağa binersin şimdi’ arkadaş buna ihtiyacımız mı var? Ben yapsam yıllar önce de yapardım. Bakın ben vicdanlı bir insanım, ben o döneklerden değilim onu söyleyeyim. Ben sadece aklıyla ve vicdanıyla iş yapmaya çalışan bir insanım ama AKP’nin politikaları zihnime uymadığı için eleştiriyorum. Bana ne AKP’den, bana ne Erdoğan’dan yani yoksa… Babamın oğlu değil.

- Zihniyeti beni rahatsız ettiği için onları devamlı eleştiriyorum. Kadın bakış açısı, dine bakış açısı, etnik kökene bakış açısı, insanlara bakış açısı, farklı düşüncelere bakış açısı, çalışma hayatına, eğitime bakış açısı, sanayiye, çevreye bakış açısı… Daha ne sayayım size ama değişmediği için ben bunları eleştiriyorum.

Mesleğinizi hakkıyla yapmak zorundasınız

- Ancak bir de yaptığınız meslek var ve o mesleği hakkıyla yerine getirmek zorundasınız. Bakın seçimlere 7 ay var ben tekrar hızlı bir şekilde youtube yayınlarına başladım. Neden biliyor musunuz? Uyandırma servisi olayım diye.

- Yani kafasında soru işaretleri olan insanlar varsa veya aklımızla dalga geçenlere karşı, hayır! Ben de değişen hiçbir şey yok. O yüzden diyorum ki ben dönmem. Ben doğruya doğru, eğriye eğri demesini bilen bir insanım kimseden bir menfaatim olmadığı için. Kimseden bir beklentim de olmadığı için.