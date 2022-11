Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap: ABD'de hamburgerciden aldığı siparişler ortaya çıkıyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar” iddiasına video ile cevap verdi. Soylu sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Kılıçdaroğlu’nun Amerika’da hamburgerciden aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal’ın istifasını hazmedemediği açık" dedi. İşte Soylu'nun açıklamasından satır başları:

- Eşkıya takımının Yalova mahkemesi baskınının ortaya dökülen PKK, FETÖ ve DHKP-C ittifakının, kayıp 8 saatini, belediyelerinin yolsuzluklarının üstünü örtmek için, Türkiye Cumhuriyeti'ni devletine, polisine, jandarmasına, askerine 'uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar' iftirasını atması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir vatandaşına yakışmıyor.

- Bırakın genel başkan olmasını; bir, hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. İki, tazminat davası açıyoruz; hem şahsımız hem kurumlarımız. Üç, eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen namertsin diyoruz. Tabii namertliğin kendisi açısından bir değeri varsa.

- Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu Türkiye Yüzyılını, anlaşılan o ki Türkiye’nin arabası TOGG’u, anlaşılan o ki Türkiye’nin başarılarını herhalde bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı iftiraları bu bayatlamış iftiraları ve yalanları tekrar Türkiye’ye atarak gündemi değiştireceğini zannediyor ama yakanı bırakmayacağız. Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını da yanına bırakmayacağız.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." denildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Yoksulluk Dayanışma Ofisi sorumlusu Hacer Foggo’yla birlikte kamera karşısına geçerek u iddialarda bulunmuştu:

- Türkiye'de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın ‘okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız’ palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu.

- Mevzu çok daha büyük ve derin bir yerde. Her şey bu iktidarın ekonomiyi bitirmesiyle başladı. O kadar müsrifçe harcadılar ki, Beyt-ül mal'e el uzatacak hale geldiler. Hazineyi boşalttılar, ekonomiyi çökerttiler.

- Tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler. Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir. Kaynağını sormayacağım' dediler.

- Bu kirli parayı, yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar. Uyuşturucu baronlarının parasına göz yumarsan, onları Türkiye'ye davet edersen, her türlü imkanı sağlarsan doğal olarak sahipleri de o parayla birlikte Türkiye'ye gelir.