Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap: ABD'de hamburgerciden aldığı siparişler ortaya çıkıyor...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu iddiaya videolu cevap verdi. “Kılıçdaroğlu’nun Amerika’da hamburgerciden aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor” diyen Soylu, Kılıçdaroğlu'na dava açacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar” iddiasına video ile cevap verdi. Soylu sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Kılıçdaroğlu’nun Amerika’da hamburgerciden aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal’ın istifasını hazmedemediği açık" dedi. İşte Soylu'nun açıklamasından satır başları:

- Eşkıya takımının Yalova mahkemesi baskınının ortaya dökülen PKK, FETÖ ve DHKP-C ittifakının, kayıp 8 saatini, belediyelerinin yolsuzluklarının üstünü örtmek için, Türkiye Cumhuriyeti'ni devletine, polisine, jandarmasına, askerine 'uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar' iftirasını atması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir vatandaşına yakışmıyor.

Suç duyurusu ve tazminat davası

- Bırakın genel başkan olmasını; bir, hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. İki, tazminat davası açıyoruz; hem şahsımız hem kurumlarımız. Üç, eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen namertsin diyoruz. Tabii namertliğin kendisi açısından bir değeri varsa.

Bu iftirayı yanına bırakmayacağız

- Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu Türkiye Yüzyılını, anlaşılan o ki Türkiye’nin arabası TOGG’u, anlaşılan o ki Türkiye’nin başarılarını herhalde bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı iftiraları bu bayatlamış iftiraları ve yalanları tekrar Türkiye’ye atarak gündemi değiştireceğini zannediyor ama yakanı bırakmayacağız. Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını da yanına bırakmayacağız.

Emniyet: Suç duyurusunda bulunacağız

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Jandarma: Bu iftira sahibi hakkında...

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." denildi.