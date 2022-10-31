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TRT spikeri Deniz Demir 'Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı, birey yaptı' dedi! 'Gereği yapıldı'

29 Ekim'de TRT ekranlarında Mustafa Kemal Atatürk'ü anan ve "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini armağan eden" ifadesi kullanan TRT spikeri Deniz Demir, bir kesimin tepkilerinin hedefi oldu. AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, "Gereği yapıldı" dedi. Demir'in görevden alındığı iddia edildi.

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili TRT ekranlarındaki kutlama mesajının ardından bazı kesimlerin tepkisini çeken TRT spikeri Deniz Demir'le ilgili paylaştı. Deniz Demir'in kutlama mesajının "planlanmış bir hareket" olduğunu öne süren Birinci, Demir üzerinden TRT'nin hedef alınmamasını istedi. Mücahit Birinci, Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

- Bir spiker kadının, bülten bitiminde, aşırı sözlerle, sözde Atatürkçü bir tavırla, mütedeyyin vatandaşlarımızı kışkırtıcı bir dil kullanarak, üstelik bunu telefonundan okuyarak paylaşması kanaatimce planlanmış bir harekettir. TRT'deki yönetimin, orada çalışan arkadaşlarımızın, nasıl bir özveri ile çalıştıklarına, milli hamlelerimizi takip için mesai mefhumu olmadan nasıl koşturduklarına şahidiz. Bu istisnai planlı hareket neticesi, tüm TRT kurumunu hedef almak adil olmaz.

'Yalnız bu TRT'de ilk olmuyor'

Birinci, paylaşımına yanıt veren Bandırma Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Yusuf Ziya Çelikoğlu'nun Demir'i hedef alarak "Yalnız bu TRT'de ilk olmuyor. Ne kadar vatanına düşman, bayrak düşmanı varsa TRT'nin kaymağını yiyor" demesi üzerine de şu sözleri kullandı: 

Kamikaze dalışı mı yaptı?

"Canlı yayınlar kurum açısından çok risklidir. O veya bu sebeple, bu tür "kamikaze" dalışları olabiliyor. Yayında spikerin ağzını kapatamazsın. Ancak sonra gereğini yaparsın, ki yapıldı... Efendimizin ümmeti ile ilgili ahkam kesmek bunun haddi değildir. Planlı harekettir."

TRT spikeri Deniz Demir ne demişti? Ne oldu?

TRT spikeri Deniz Demir, 29 Ekim günü, ana haberin sonunda Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak "Bugün Cumhuriyetimizin 99'uncu kuruluş yıl dönümüydü. Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını, ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken, Cumhuriyet'i zihninde ve kalbinde yaşayan, yaşatan ve bunu gelecek nesillere aktaran siz bu büyük millet, bu büyük devlet... Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın! 29 Ekim kutlu olsun!" ifadeleri kullanmıştı. Bunun üzerine Akit gazetesi başta olmak üzere muhafazakar kesimden bir kısım insanlar bu sözlere tepki göstermişti.

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