Devlet Bahçeli Togg'a dua ederek bindi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli ve BBP lideri Mustafa Destici, açılışı yapılan fabrikasında TOGG yerli otomobili yakından inceledi. Bahçeli, araca binerek dua ettiği görüntüler ise dikkat çekti.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Kampüsü Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile bugün Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleşirken bir çok siyasi isim de bugün ilk kez otomobille test sürüşleri gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, birlikte yerli otomobil TOGG'u yakından inceledi.

Devlet Bahçeli, araca bindikten sonra dua ederken daha sonra aracı yakından inceledi. Bahçeli’nin dua ettiği görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Öte yandan Şentop, sosyal medya hesabından kendisi ve Bahçeli'nin araçta olduğu fotoğrafın altına "Sayın Devlet Bahçeli ile #TOGG hatırası... Fona bir de Ferdi Tayfur ile Münir Nurettin Selçuk şarkısı lazım." notunu düştü.