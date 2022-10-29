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Disney Plus'ın çektiği 'Atatürk' dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Atatürk'ü kim oynuyor?

Disney Plus’ın Aras Bulut İynemli’nin Atatürk’ü oynadığı dizisi 'Atatürk', Cumhuriyet’in 100. yılı olacak 2023’te seyirciyle buluşacak. Dizinin ilk fragmanı yayınlandı...

Disney+, Aras Bulut İynemli’nin başrol aldığı “Atatürk” dizisinden ilk tanıtım fragmanını paylaştı. Yapım, Cumhuriyetin 100. yılında yayınlanacak.

Platform, geçen aylarda ünlü aktör Aras Bulut İynemli’nin Atatürk’ü canlandıracağı yapımın Cumhuriyetin yüzüncü yılında, yani 29 Ekim 2023’te yayınlanacağını duyurdu. Şimdi ise heyecanla beklenen diziden ilk tanıtım yayınlandı.

“Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, bulunur elbet kurtaracak bahtı kara madenini” ifadeleriyle paylaşılan fragman, Çanakkale Savaşı sırasında 10 Ağustos 1915 tarihinde Conk Bayırı’na götürerek Aras Bulut İynemli tarafından canlandırılan Atatürk’ün dizide nasıl görüneceği de görüldü.

Kadroda İynemli dışında Songül Öden (Zübeyde Hanım), Mehmet Günsür(Alı Rıza Efendi), Sarp Akkaya (Enver Paşa), Berk Cankat (Ali Fuat Cebesoy), Esra Bilgiç (Madam Corinne) gibi isimlerin yer alacağı biliniyor.

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