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Adanalı rapçinin şarkısını dileyen Ukraynalı askerler sosyal medyada viral oldu

Ukraynalı iki askerin Türkiye’de bir dönem popüler olan Adanalı Isyan Tetick'in "Patlamaya Devam" şarkısını dinlediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla Şubat ayında başlayan savaşta 8. ay geride kalırken bölgeden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Bölgeden yükselen çatışma sesleri ve görüntülerinin yanı sıra sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Sıcak çatışmanın devam ettiği cephe attığında seyir halindeki bir aracın içinden çekildiği iddia edilen görüntülerde iki askerin dinlediği Türkçe şarkı dikkatleri çekti.

İki askerin Türkiye’de bir dönem popüler olan Adanalı Isyan Tetick'in "Patlamaya Devam" şarkısını dinlediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. 

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