İbrahim Tatlıses, Fakıbaba'nın eski görüntülerini paylaştı: Galiba bütün partilerle gurur duyuyorsun
İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından AK Parti'den istifa edip İYİ Parti'ye katılan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın 2009 yılında Saadet Partisi'ne katıldığı görüntüleri paylaştı. Tatlıses, "Galiba bütün partilerle gurur duyuyorsun" diye yazdı.
İbrahim Tatlıses, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın 2009 yılında Saadet Partisi'ne katıldığı dönemde yaptığı bir konuşmanın görüntülerini paylaştı.
Fakıbaba'nın Saadet Partisi'ne katıldığı için mutluluğunu dile getirdiği videoyu paylaşan Tatlıses, "Ak Parti - Saadet Partisi - İyi Parti, şimdi sıra - CHP’de. Galiba bütün partilerle gurur duyuyorsun üstü kalaylı, altı vay vaylı teneke Fako" ifadelerini kullandı.