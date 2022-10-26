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FENERBAHÇE

İrfan Can Kahveci'nin Jorge Jesus'a sorusu salonu güldürdü

Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin “Fenerbahçe Tv muhabiri” olarak sorduğu "Rotasyon olacak mı hocam?" sorusu salonda gülüşmelere neden oldu.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın Fransa'nın Rennes ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Deneyimli teknik adam, futbolcusu İrfan Can Kahveci’nin “FB Tv muhabiri” olarak sorduğu “Yarınki maçta rotasyon düşünüyor musunuz?” sorusu salonda gülüşmelere neden oldu.

Jesus soruya, “Bu durum oyuncularımızın bana karşı ne kadar açık olduğunun göstergesi. Bu soru daha önceden planlanmış bir şey değil. Kadro idmanlarda az çok belli oluyor. Soruyu bana sorarken biliyor ki yine rotasyon olacak.” şeklinde yanıt verdi.

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