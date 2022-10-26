Meral Akşener, Mahir Ünal'ı bombaladı! Patolojik bir cumhuriyet nefreti...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'ayar verdiği' AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ı hedef alan Akşener, "Bu düpedüz patolojik bir Cumhuriyet nefretine kılıf bulma gayretidir; yuh olsun, yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin konuştu. AK Parti'den istifa eden Eşref Fakıbaba'ya rozetini takan Meral Akşener, "Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir." diyen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal için, "Bu düpedüz patolojik bir Cumhuriyet nefretine kılıf bulma gayretidir; yuh olsun, yazıklar olsun!" dedi. İşte Akşener'in açıklamalarından satır başları...

Hiçbir korkağa eğilmedik, bükülmedik, yenilmedik!

- Öncelikle, dün 5’inci yılını dolduran İYİ Parti’mizin, yeni yaşı kutlu olsun! Bize bu günleri gösteren, Yüce Allah’a şükürler olsun! 25 Ekim 2017’de; İnsanımız için, bir özgürlük yürüyüşünü, Devletimiz için, bir itibar yürüyüşünü, Milletimiz için, bir demokrasi yürüyüşünü, Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye yürüyüşünü, ez cümle bir kutlu iktidar yürüyüşünü birlikte başlattık!

- Son 5 yılda yaşananları, bir hatırlayın. İftiralar attılar ama attıkları bütün iftiralara, önce kendileri dolandılar. Karşımıza engeller çıkarttılar ama bizi yıldıramadılar. Önümüze duvarlar ördüler ama milletimizle buluşmamıza, engel olamadılar. Yolumuza tuzaklar kurdular ama Hakk’ın da bir planı olduğunu unuttular. Biz, bundan 5 yıl önce, onları uyarmıştık. İşte bu yüzden, yolumuza çıkan hiçbir korkağa eğilmedik, bükülmedik, yenilmedik!

Cahillik demek cahilliğin içini boşaltmak olur

- Cumhuriyetin edebiyata, düşünce dünyamıza, bilime ve eğitime katkılarını; Cumhuriyetin ne büyük bir şahlanış olduğunu; bu aziz milletin oyuyla seçilmiş olan bir vekile, anlatmak zorunda olduğum için gerçekten utanç duyuyorum! Neymiş? Bu Türkçe ile düşünce üretilmezmiş. Bu sözleri, cahillikle açıklamaya kalkmak, cahillik kavramının içini boşaltmak olur. Bu düpedüz patolojik bir Cumhuriyet nefretine kılıf bulma gayretidir. Ve tepeden tırnağa, art niyetlidir.

Yuh olsun! Yazıklar olsun!

- Siz en küçük bir düşünme yetisine sahip oldunuz da Türkçe mi size engel oldu? Siz bir kitap açıp okumayı denediniz de alfabe mi size engel oldu? Siz bu millete bu memlekete yararı olan bir değer setine sahip oldunuz da Cumhuriyet mi size engel oldu? Yuh olsun! Yazıklar olsun!

- Cumhuriyeti kuranları kötüleyip, vatanı satanları yüceltenlerin, hürriyetin tarihini beğenmeyip istibdatın tarihini yazma heveslerinin ardında ne yattığını da çok iyi biliyoruz.

- Onların sahip olmayı düşledikleri o düşünce setinin Cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı, Türkçe düşmanı, Türk düşmanı ve öz kültürüne yabancı, gayri milli bir düşünce seti olduğunu da çok ama çok iyi biliyoruz.

Vahdettin'in gemisine binenlerle...

- İşte o nedenle aslında bugünkü mücadele Ak Parti ve İYİ Parti mücadelesi değildir. Bugünkü mücadele Vahdettin’in gemisine binenlerle Mustafa Kemal’in büyük vizyonunun peşinden gidenlerin mücadelesidir" dedi. Akşener, "Ve bizler, dimdik ayakta oldukça, kirli amaçlarına asla ulaşamayacaklar! Hürriyetine aşık aziz Türk milletine, asla diz çöktüremeyecekler!

İYİ Parti iktidara hazır!

- Sandık ufukta göründü. İYİ Parti iktidarı, hiç olmadığı kadar yakın. Vizyonumuz, projelerimiz, kadrolarımız hazır. İYİ Parti iktidara hazır! O kutlu gün gelip de milletimizden yetkiyi aldığımızda, sözümüzü mutlaka tutacağız. Ve milletimizi hak ettiği gibi güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye’ye, mutlaka kavuşturacağız. Emin olun ki başaracağız! Başaracağız! Başaracağız!

Merkez Bankası, aslında yok hükmündedir

- Son zamanlarda, varlığı zaten meçhul olan, Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde 150 baz puanlık faiz indirimine gitti. Politika faizi yüzde 12’den yüzde 10 buçuğa indi. Ancak faizlerin düşüşü sadece kağıt üzerinde kaldı. Çünkü artık, piyasalar bile Merkez Bankası kararlarını piyasa deyimiyle söyleyeyim, ‘satın almıyor.’ Şirketlerin hiçbiri, Merkez Bankası’nın açıkladığı rakamlar üzerinden ticari krediye ulaşamıyor. Yani, Bay Kriz’in maharetli yönetimi sayesinde artık üfürme rakamlarla yapılan algı yönetiminin oyuncağı hâline gelmiş bir Merkez Bankamız var. Piyasanın bile itibar etmediği bir Merkez Bankası, aslında yok hükmündedir. Bu kadar basit.

Faizcilerin en sevdiği kişi Erdoğan'dır

- Siz, Sayın Erdoğan’ın faize karşıyım pozlarına bakmayın. Bu dünyada faizcilerin en çok sevdiği kişi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bir yandan, 'Faizle savaşıyorum' masalıyla milletimizi meşgul ederken öte yandan ne yapıyor? Milletin hazinesini, gidip tefecilerin ayaklarına seriyor. 2022 yılı bütçesinde, 240 milyar lira faiz ödemesi öngörmüşlerdi. Şimdi ne diyorlar? Faiz gideri 330 milyar lira. Üstelik, öyle de rahat söylüyorlar ki arada 90 milyar lira fark var ama bunlarda en küçük bir utanma belirtisi bile yok.

- Bir düşünün. O 90 milyar lirayla neler yapılmazdı ki? Mesela, gençlerimizin yurt sorunu çözülebilirdi. Mesela, çiftçiye gübre desteği verilebilirdi. Mesela, esnafa nakit desteği sağlanabilirdi. Ya da mesela, düşük emekli maaşlarının tamamı asgari ücret seviyesine çıkarılabilirdi. Peki Bay kriz, bütün bunlar yerine ne yaptı? 90 milyar lirayı götürdü, faize ödedi. Peki neden? Tamamen iş bilmezliği yüzünden.

Artık 'milletin adamı' diye ambalajlanan Erdoğan yok

- Milletimiz kan ağlarken, faiz lobileri bayram ettiği bu tabloya bakınca sizce kim faizci? Milletimiz enflasyon altında ezilirken, bankaların 2022’in daha ilk 8 ayında geçen yıla göre, 5 kat yüksek kâr açıklamasına bakınca, Söyler misiniz bana, sizce kim faizci? Faiz baronu Bay Kriz inat ettikçe olan piyasalara, olan üreticilere, olan milletimize oluyor.

- Milletimiz, Sayın Erdoğan’a güvendi, oy verdi Ama bugün karşımızda artık bir başkası var. Bugün artık karşımızda, ‘milletin adamı’ diye ambalajlanan Sayın Erdoğan yok. Bugün artık karşımızda Türkiye’yi enflasyon canavarına kurban eden yandaşların, lobilerin, faizcilerin adamı, Bay Kriz var.