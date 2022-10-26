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MEDYA

Ece Üner canlı yayında tuvalete gitti, mikrofonu açık kalınca olanlar oldu

Babala TV'de canlı yayın sırasında ünlü sunucu Ece Üner tuvalete gitti. O sırada mikrofonu açık kalan Ece Üner'in konuşması canlı yayına çıkınca Oğuzhan Uğur devreye girdi. Kahkahalar havada uçuştu.

Son dönemlerde yaptığı yayınlarla adından sıkça söz ettiren Oğuzhan Uğur, bu hafta Sosyal Medya Yasası'nı konuşmak için çok sayıda sosyal medya ünlüsünü ve gazeteciyi davet etti. Gazeteciler 7 saatlik bir programa imza attı.

Cüneyt Özdemir, Uğur Dündar gibi isimlerin yanı sıra Ece Üner de konuklar arasındaydı. Gazeteciler, Avukatlar ve sosyal medya ünlülerinin bir araya geldiği program kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Program sırasında gazeteci Ece Üner, tuvalete gitmek için izin istedi. O sırada Üner'in mikrofonu açık kaldı. Ece Üner'in, "Tuvalete gidiyorum bir sorun yok" sözleri canlı yayına yansıdı.

Mikrofonun açık kaldığını fark eden Oğuzhan Uğur hemen devreye girerek, "Arkadaşlar mikrofonu kapatır mısınız. Devamı da olacak belli ki" diyerek rejiyi uyardı. O anlar gülüşmelere neden oldu.

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