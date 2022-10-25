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POLİTİKA

Erdoğan: Yeni bir şehircilik atılımı başlattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Bugün itibarıyla Türkiye'de artık illerimizin, ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık" dedi.

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