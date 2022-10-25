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Tamir için getirilen telefon böyle patladı, o anlar güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde tamire getirilen cep telefonu durduğu yerde alev aldı. Telefonu yere atıp, üzerini kapatan teknisyenin elinde yanıklar oluşurken, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ömerağa Mahallesi Şaban Sarıgülle Sokak'ta bulunan elektronik ürünlerin tamirinin yapıldığı dükkanda meydana geldi. Bataryasında şişme olduğu için tamire getirilen ve masanın üzerine konulan telefon birden alev aldı. Bu sırada arızalı başka bir cep telefonu ile ilgilenen Mehmet Doğanay ise alevlerin yükselmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Yüzünü yanmaktan kurtaran Doğanay, alev alan cep telefonunu yere atarak, üzerini kapattı. Doğanay'ın elinde yanıklar oluştu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Arkadaşımın elinde yanıklar oluştu, kendisi şu an hastanede"
İş yeri sahibi Vezir Ekin, "Teknisyen arkadaşım pil arızası ile gelen telefonu tezgaha koydu. Tamir sırasını beklerken telefon alev aldı. Teknisyen arkadaşım tecrübeli olduğu için cihazı yere attı ve hava ile irtibatını kesti. Ben de zaten yangın söndürücü ile geldim. Arkadaşımın elinde yanıklar oluştu, kendisi şu an hastanede. Cihazınızın bataryası şişmeden şarjınızın az gittiğini fark eder etmez en yakın telefoncudan bataryanızı orijinal batarya ile değiştirmenizi tavsiye ederim" dedi.

Böyle bir olay ile ikinci kez karşılaştıklarını söyleyen Ekin, "Geçmişte de böyle bir durum yaşadık. Onda telefona müdahale ederken olmuştu. Bu kez telefon kenarda durduğu sırada oldu. Müşteri sevdiğimiz bir ağabeyimizdi. Durumu kendisine anlattık, o da anlayışla karşıladı" diye konuştu.

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