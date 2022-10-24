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Ekrem İmamoğlu Gezi eylemcisi tutuklu İBB yöneticisi ve diğer tutuklulara selam gönderdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi parkı eylemleri sonucunda tutuklanan İBB yöneticisi Tayfun Kahraman ve diğer tutuklu Gezi parkı eylemcilerine selam gönderdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Gezi eylemcilerine destek vererek, "Çalışma arkadaşım Tayfun Kahraman ve tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz." dedi.

Ekrem İmamoğlu şunları kaydetti: "Gezi tutsaklarına özgürlük. Bunu şu anda Türkiyemizde söylemek çok üzücü, utanç verici. Tayfun Kahraman kardeşim ve onunla birlikte şu anda ne yazık ki tutsak halde hapiste olan tüm kardeşlerimin bir an önce özgürlüklerine kavuşması konusunda var gücümüzle mücadele edeceğiz. Ülkemizde adaletin üst seviyede sağlandığı günler bu tür hukuksuzlukları ortadan kaldıracak. Umutla 2023'teki değişime bakıyorum. Ama umarım yargıçlar, önlerine geldiğinde bu dosyanın ne kadar adaletsiz olduğunu göreceklerdir. Tüm arkadaşlarıma sevgili Tayfun kardeşime bir an önce özürlük diyorum."

İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman hakkında Gezi davasında 18 yıl hapis cezası verilmişti.

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