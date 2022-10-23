Güldür Güldür'ün 'epistemolojik kopuş' skeci sosyal medyada gündem oldu!

Güldür Güldür Show, yeni bölümünde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ‘epistemolojik kopuş’ açıklamasını ele aldı. Skecin fragmanı, sosyal medyada gündem oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 29 Eylül'de konuşması sırasında Neoklasik ekonomi ve epistemolojik kopuş sözlerini Güldür Güldür Show yeni bir skec ile ekranlara taşıdı.

Bakan Nebati'nin gündem olan "epistemolojik kopuş’ açıklamasının konu alındığı skecin fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Nebati, 29 Eylül 2022'de Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, “Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.