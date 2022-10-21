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Namaz kılarken kalp krizi geçirip öldü! Camide ölüm aları kamerada

İZMİR’in Bornova ilçesinde bulunan camide namaz kılarken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Camide namaz kılarken öldü. Olay, 10 Ekim günü Bornova, ilçesi Altındağ semtinde bulunan bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikindi namazı için ilçede bulunan camiye giden Haydar Çoban, namaz kıldığı sırada fenalaşarak yere düştü.

Namaza giden vatandaşlar buldu

Namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar, Çoban’ı sırt üstü ve hareketsiz yatarken gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Haydar Çoban’ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Namaz kılan Haydar Çoban’ın fenalaştığı anlar camii içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, namaz kılan Haydar Çoban’ın dua ederken fenalaşarak yere düştüğü görüldü.

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