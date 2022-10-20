BIST 3.905
DOLAR 18,60
EURO 18,21
ALTIN 975,23
GÜNCEL

Kent meydanı savaş alanına döndü! Onlarca kişi tekme tokat kavga etti

KOCAELİ İzmit'te önünde şişe patlatılan bir grup ile başka bir grup birbirine girdi. O anlar vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saat 19:30 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda oturan bir grubun önünde başka bir grubun yerde şişe patlaması üzerine aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle tartışma kavgaya dönüştü.

Yaklaşık 20 kişi birbirine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrıldı. 2 tarafta birbirinden şikayetçi olmaması üzerine meydan normale dönerken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tv100, yeni yayın dönemine başladı!
Tv100, yeni yayın dönemine başladı!
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Erdoğan, Mehmet Ali Çelebi'den çocuk istedi! 'Bak PKK'nın 5 tane 10 tane 15 tane var'
Erdoğan, Mehmet Ali Çelebi'den çocuk istedi! 'Bak PKK'nın 5 tane 10 tane 15 tane var'
Erdoğan: Sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlıyız
Erdoğan: Sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlıyız
Zuhal Topal kolbastıyla ağızlar açık kaldı! Meğer ne çok oynayası varmış yok böylesi
Zuhal Topal kolbastıyla ağızlar açık kaldı! Meğer ne çok oynayası varmış yok böylesi
Soyulan market sahibi hırsıza hayran kaldı! Kameradaki görüntüyü izlemeniz lazım!
Soyulan market sahibi hırsıza hayran kaldı! Kameradaki görüntüyü izlemeniz lazım!
Meral Akşener kürsüye baretle çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'terbiyesiz' dedi
Meral Akşener kürsüye baretle çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'terbiyesiz' dedi
Zuhal Topal'ın Karadeniz şivesi kulakları kanattı! Öyle bir horon oynadı ki görenin ağzı açık kaldı
Zuhal Topal'ın Karadeniz şivesi kulakları kanattı! Öyle bir horon oynadı ki görenin ağzı açık kaldı
Maden işçisinin telefonundan çıktı! O gün çekmiş... Oğluyla son videosu yürekleri burktu
Maden işçisinin telefonundan çıktı! O gün çekmiş... Oğluyla son videosu yürekleri burktu
Türk bayrağıyla Kazaklara öyle bir ders verdi ki! Herkesin konuştuğu Derya Ceren Çağlayan olayı
Türk bayrağıyla Kazaklara öyle bir ders verdi ki! Herkesin konuştuğu Derya Ceren Çağlayan olayı
Temel Karamollaoğlu canlı yayında rezil oldu! Reklam arasından sonra kıvırdı
Temel Karamollaoğlu canlı yayında rezil oldu! Reklam arasından sonra kıvırdı
Eşine mesaj gelen adam çılgına döndü! Öldüresiye yumruk darbeleri kamerada
Eşine mesaj gelen adam çılgına döndü! Öldüresiye yumruk darbeleri kamerada