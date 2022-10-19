Temel Karamollaoğlu canlı yayında rezil oldu! Reklam arasından sonra kıvırdı

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısını karalamak isteyen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu canlı yayında rezil oldu. Reklam arasından sonra çark eden Karamollaoğlu 'Yüzde 98 yerli yapıyormuşuz. Ben zaten piyasadan temin edilenlerle ilgili demiştim' dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, katıldığı programdada sözleri ile pes dedirtti. Karamollaoğlu, "İHA ve SİHA'ların yapımında dışa muhtacız. İHA'ları yapanlar onların merceğini kendileri yapmıyor ki. Bilgisayarını biz üretmiyoruz ki. Sadece programını biz yapıyoruz." dedi.

Reklam arasında sarf ettiği sözlerin gerçeği yansıtmadığını öğrenen Saadet Partisi lideri, "Yüzde 98 yerli yapıyormuşuz. Doğru. Ben zaten piyasadan temin edilenlerle ilgili demiştim." ifadelerini kullandı.