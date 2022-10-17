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MEDYA

Enver Aysever'in Ekrem İmamoğlu isyanı! 'Ne iş yaptığını bugüne kadar hiç anlamadım'

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Merdan Yanardağ'ın televizyonu Tele1'de Enver Aysever, Dezenformasyon Yasası ile ilgili paylaşım yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.

CHP'nin fonladığı TELE1'de, muhalif gazeteci Enver Aysever, Dezenformasyonla Mücadele Yasası için tweet atmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü. "İmamoğlu'nun ne iş yaptığını ben daha bugüne kadar hiç anlamadım" diyen Enver Aysever, "Ya kardeşim topçu olacaksan top oyna. Belediye başkanı olacaksan başkan ol. Milletin hayrına olmayan ne varsa sende. Biz senin ne yaptığını bilmiyor muyuz ya?" dedi.

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