BIST 3.627
DOLAR 18,59
EURO 18,10
ALTIN 985,95
DÜNYA

Ukrayna'nın başkenti Kiev bombalar altında uyandı! Peş peşe büyük patlamalar

Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev güne patlama sesleri ile uyandı. Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.

Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti.

Patlamaların hava saldırısı sonucu meydana geldiği belirtilirken, Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.

Saldırıların neyle gerçekleştirildiğine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Öte yandan Kiev'de yaşanan patlamalardan birinin sesi AA kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Maden şehidinin babasının zor anları
Maden şehidinin babasının zor anları
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: "Truva atıdır, ABD ziyareti şaibelidir"
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: "Truva atıdır, ABD ziyareti şaibelidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaralı madencilerin olduğu hastaneyi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaralı madencilerin olduğu hastaneyi ziyaret etti
Çok ünlü bir markanın cam şişe suyundan öyle bir şey çıktı ki! Hem de bir tane değil
Çok ünlü bir markanın cam şişe suyundan öyle bir şey çıktı ki! Hem de bir tane değil
Mesut Özil'in doğum gününü Mehter Takımı ile kutladılar! 'Futbolun üstüne bir güneş doğdu'
Mesut Özil'in doğum gününü Mehter Takımı ile kutladılar! 'Futbolun üstüne bir güneş doğdu'
Asker uğurlaması diye yarı otomatik silah ve tabancalarla dehşet saçtılar
Asker uğurlaması diye yarı otomatik silah ve tabancalarla dehşet saçtılar
Bartın'da ölen 41 madencinin bağlı olduğu sendika başkanından köçekli eğlence!
Bartın'da ölen 41 madencinin bağlı olduğu sendika başkanından köçekli eğlence!
İzmir’de yol verme kavgası dehşete düşürdü! Kafasına kaldırım taşı ile böyle vurdular
İzmir’de yol verme kavgası dehşete düşürdü! Kafasına kaldırım taşı ile böyle vurdular
3 kadın birbirine girdi feci kavga görüntülendi! Saçlarından tutup asfaltta böyle sürükledi
3 kadın birbirine girdi feci kavga görüntülendi! Saçlarından tutup asfaltta böyle sürükledi