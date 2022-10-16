Bartın'da ölen 41 madencinin bağlı olduğu sendika başkanından köçekli eğlence!
BARTIN Amasra’da 41 ladenci maden faciasında hayatını kaybetti. O maden ocağında çalışan işçilerin üye olduğu Genel Maden İşçileri Sendikası'nın 11 gün önce yapılan seçimini mevcut başkan Hakan Yeşil kazandı. Hakan Yeşil'in köçekli kutlaması ortaya çıktı.
Bartın Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 41 işçinin üye olduğu Genel Maden İşçileri Sendikası'nın başkanı Hakan Yeşil'in sendikada köçek oynattığı görüntüler ortaya çıktı.
BRT Tv'nin haberine göre Hakan Yeşil 4 Ekim'de taban delege seçimlerini kazandıktan sonra sendikaya köçek çağırdı.
Davul ve klarnet eşliğinde önce sendika başkanlık katında köçekle karşılıklı oynayan Hakan Yeşil, makam odasında köçek oynattı.