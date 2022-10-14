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 Alkollü adam çatıdan aşağıya düştü! O anlar kamerada

İSTANBUL Küçükçekmece’de alkolün etkisiyle 2 katlı binanın çatısından düşen vatandaş kameraya yansıdı. Düştüğü anları anlatan Ayhan Berber, "Fazla tahtaları aşağıya atmaya başladım. Alkollüydüm, dengemi kaybedip yere düştüm. Beton var, kafam oraya vursaydı belki bugün yaşamazdım” dedi.

Olay, dün Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesindeki 2 katlı bir binada yaşandı. İddiaya göre çatıdaki kulübede tek başına yaşayan, alkollü olan Ayhan Berber, buradaki tahta parçalarını atmaya başladı. Bu sırada alkolün de etkisiyle dengesini kaybeden Berber, çatından önce ağacın üstüne ardından yere düştü.

Vatandaşların durumu fark etmesiyle ambulansa haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralanan Ayhan Berber’i Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hafif şekilde yaralanan Berber, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Dengemi kaybedip yere düştüm

Tek başına çatıda oluşturduğu kulübede yaşayan ve kendisine yardım edilmesini talep eden Ayhan Berber, “Ben tek başıma çatıdaki kulübede yaşıyorum. Oradaki fazla tahtaları aşağıya atmaya başladım. Alkollüydüm, dengemi kaybedip yere düştüm. Sonra hastaneye götürdüler, kırık çıkık yoktu, taburcu edildim. Beton vardı, kafam oraya vursaydı belki bugün yaşamazdım” dedi.

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