BIST 3.549
DOLAR 18,59
EURO 18,05
ALTIN 997,86
MAGAZİN

Reha Muhtar'dan Deniz Uğur'a şok sözler: "Hanımefendi her enflasyonda çocukları kaçırıp velayet davası açıyor"

Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında 'velayet davası' krizi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde "Akli melekeleri yerinde değil" diyerek yeniden dava açan Deniz Uğur'a ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan zehir zemberek bir karşılık geldi. Twitter hesabından flaş bir paylaşıma imza atan Muhtar, yine çok konuşulacak iddiaları peş peşe sıraladı.

Reha Muhtar eski eşi Deniz Uğur'un "Akli melekelerinin yerinde olmadığını, tanıkların anlatımına göre intihar eğilimi olduğunu" öne sürerek açtığı velayet davasının ardından zehir zemberek bir açıklama yaptı. 63 yaşındaki ünlü televizyoncu Twitter adresinden yaptığı açıklamada "Bu nasıl bir anne" diyerek isyan etti. Muhtar paylaşımında, "1.5 yaşında para aldı kaçırdığı çocukları babaya verdi. Annelik yapmadı. 13 yıldır çocuklara hem annelik hem babalık yapıyorum. Hanımefendi her enflasyonda çocukları kaçırıp velayet davası açıyor. 13 yıldır 3. kez çocuklar mahkemelerde sürünüyor. Bu mu annelik!" ifadelerini kullandı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İETT şoförü yol soran doktora kafa attı! 'Sen kaşınıyor musun geri zekalı'
İETT şoförü yol soran doktora kafa attı! 'Sen kaşınıyor musun geri zekalı'
Altın Yatırımında Yılın Fırsatını Kaçırmayın!
Altın Yatırımında Yılın Fırsatını Kaçırmayın!
CHP'li vekil TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu kırdı şok görüntüler
CHP'li vekil TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu kırdı şok görüntüler
Maltepe'de iğrenç olay! Okula giden liseliyi takip edip arkasından sarıldı ve...
Maltepe'de iğrenç olay! Okula giden liseliyi takip edip arkasından sarıldı ve...
Bekir Ağırdır Halk TV'de altılı masayı sert sözlerle eleştirdi
Bekir Ağırdır Halk TV'de altılı masayı sert sözlerle eleştirdi
NASA'nın uzay aracı DART, asteroide planlı çarpmıştı hedef doğrulandı
NASA'nın uzay aracı DART, asteroide planlı çarpmıştı hedef doğrulandı
Uyuşturucu çıkan İBB logolu araç tartışması! Murat Türkyılmaz: Şimdi biz de pudracı İBB diyelim mi?
Uyuşturucu çıkan İBB logolu araç tartışması! Murat Türkyılmaz: Şimdi biz de pudracı İBB diyelim mi?
Pes dedirten rahatlık! Afganlar sınırı güle oynaya geçiyorlar
Pes dedirten rahatlık! Afganlar sınırı güle oynaya geçiyorlar
Metin Akpınar'ın sözleri gündem oldu: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir eğitim seviyesi ortalama 5. sınıf
Metin Akpınar'ın sözleri gündem oldu: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir eğitim seviyesi ortalama 5. sınıf
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan akıllara ziyan sözler
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan akıllara ziyan sözler