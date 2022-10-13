Reha Muhtar'dan Deniz Uğur'a şok sözler: "Hanımefendi her enflasyonda çocukları kaçırıp velayet davası açıyor"

Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında 'velayet davası' krizi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde "Akli melekeleri yerinde değil" diyerek yeniden dava açan Deniz Uğur'a ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan zehir zemberek bir karşılık geldi. Twitter hesabından flaş bir paylaşıma imza atan Muhtar, yine çok konuşulacak iddiaları peş peşe sıraladı.

Reha Muhtar eski eşi Deniz Uğur'un "Akli melekelerinin yerinde olmadığını, tanıkların anlatımına göre intihar eğilimi olduğunu" öne sürerek açtığı velayet davasının ardından zehir zemberek bir açıklama yaptı. 63 yaşındaki ünlü televizyoncu Twitter adresinden yaptığı açıklamada "Bu nasıl bir anne" diyerek isyan etti. Muhtar paylaşımında, "1.5 yaşında para aldı kaçırdığı çocukları babaya verdi. Annelik yapmadı. 13 yıldır çocuklara hem annelik hem babalık yapıyorum. Hanımefendi her enflasyonda çocukları kaçırıp velayet davası açıyor. 13 yıldır 3. kez çocuklar mahkemelerde sürünüyor. Bu mu annelik!" ifadelerini kullandı.