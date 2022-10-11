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Ünlü şarkıcıya taksici dehşeti yaşattı! Üzerine yürüyüp burnunu kırdı dehşet anları kamerada

BEYOĞLU'nda, Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagiev'in aracına çarpan taksici sonrasında dehşet saçtı. Ünlü şarkıcıyı darp etti ardından telefonunu kırdı. Burnunda çatlak oluşan Bagiev kayıplara karışan taksici hakkında suç duyurusunda bulundu.

Beyoğlu’nda önceki akşam meydana gelen olayda Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva aracıyla evine giderken sağından geçmek isteyen bir taksi çarptı. Şarkıcı Bagieva da bir şey olmamış gibi yoluna devam eden taksiciye korna çalıp durmasını istedi.

Darp nedeniyle burnu çatladı

Araçtan inen taksi şoförü, Azerbaycanlı şarkıcıya önce hakaretler savurdu, ardından saldırdı. Taksici tarafından darp edilen şarkıcının burnunda çatlak oluştu.

Darp sonrası dudağı patlayan ve cep telefonu kırılan Nergiz Begieva, polise giderek şikayetçi oldu.

Azerbaycanlı şarkıcının taksicinin şiddetine maruz kaldığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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