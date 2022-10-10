BIST 3.597
DOLAR 18,58
EURO 18,04
ALTIN 1.003,74
DÜNYA

Asansör bir anda hareket etti sıkışmaktan son anda kurtuldu

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde kaydedilen görüntüler izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi. Asansörün bir anda hareket etmesiyle birlikte bir kişi sıkışmaktan son anda kurtuldu.

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yasny şehrinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bir kişi, bineceği sırada asansörün bir anda hareket etmesi ile ölümden döndü.

Görüntülerde asansörden inen kişinin ardından bir genç asansöre binmek için adım attı. Tam o esnada Asansör hareket etti ve yukarı çıkmaya başladı.

Ne olduğunu anlayamayan genç, kendini geri çekerek kabinle duvar arasına sıkışmaktan kurtuldu.

Yürekleri ağza getiren o anlar asansörün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kiev'e peş peşe saldırılar! Dev çukur oluştu görüntüler feci
Kiev'e peş peşe saldırılar! Dev çukur oluştu görüntüler feci
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Esnaftan Bakan Nebati'ye: Gözlerinizdeki ışıltı bitmesin ama, esnafın ışıltısı da bitmesin
Esnaftan Bakan Nebati'ye: Gözlerinizdeki ışıltı bitmesin ama, esnafın ışıltısı da bitmesin
Rusya'nın Kiev'i vurduğu anlarda Ukraynalı kızın korku dolu anları görüntülendi
Rusya'nın Kiev'i vurduğu anlarda Ukraynalı kızın korku dolu anları görüntülendi
Kiev'in füzelerle vurulma anı canlı yayına yansıdı
Kiev'in füzelerle vurulma anı canlı yayına yansıdı
Alkollü araç kullanırken yakalandı, “Amacımız ehliyetli araç kullanmak değil” dedi
Alkollü araç kullanırken yakalandı, “Amacımız ehliyetli araç kullanmak değil” dedi
HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal sözler, küstah tehdit: Polis teşkilatını hedef aldı
HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal sözler, küstah tehdit: Polis teşkilatını hedef aldı
Kadıköy'de patlama! Bina alev alev yanıyor: Çok sayıda ekip bölgede!
Kadıköy'de patlama! Bina alev alev yanıyor: Çok sayıda ekip bölgede!
Erdoğan: Farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir
Erdoğan: Farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir
Şeytanın aklına gelmez! Beşiktaş'ta gizli düzeneği ekipler buldu: Sırayla basınca dışarı attı
Şeytanın aklına gelmez! Beşiktaş'ta gizli düzeneği ekipler buldu: Sırayla basınca dışarı attı