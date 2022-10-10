Asansör bir anda hareket etti sıkışmaktan son anda kurtuldu

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde kaydedilen görüntüler izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi. Asansörün bir anda hareket etmesiyle birlikte bir kişi sıkışmaktan son anda kurtuldu.

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yasny şehrinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bir kişi, bineceği sırada asansörün bir anda hareket etmesi ile ölümden döndü.

Görüntülerde asansörden inen kişinin ardından bir genç asansöre binmek için adım attı. Tam o esnada Asansör hareket etti ve yukarı çıkmaya başladı.

Ne olduğunu anlayamayan genç, kendini geri çekerek kabinle duvar arasına sıkışmaktan kurtuldu.

Yürekleri ağza getiren o anlar asansörün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.