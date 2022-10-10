Kiev'in füzelerle vurulma anı canlı yayına yansıdı

Canlı yayında Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmeleri aktarırken patlamalara yakalanan gazetecilerin endişe dolu anları kameralara yakalandı.

BBC muhabiri Hugo Bachega'nın patlama sesini duyduktan sonra arkasına bakıp, kendini korumaya almak için kameranın kadrajından çıktığı anlar görüntülendi.

Rusya ile Kırım'ı bağlayan köprünün vurulması ile tansiyonun zirve yaptığı Ukrayna güne patlama sesleri ile uyandı.

Başkent Kiev aylar sonra yine şiddetli patlamalar ile sarsıldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, şehrin merkezinde çok sayıda patlama olduğunu doğruladı. Kliçko, Telegram uygulamasında "Başkentin merkezinde - Shevchenskivskyi bölgesinde birkaç patlama meydana geldi" dedi.

Yerel yetkililer ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi. Gelen ilk bilgiler patlamaların füze saldırısı sonucu meydana geldiği yönünde.