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Kandil gecesi camiye gidip vatandaşlara küfürler yağdıran kadın gözaltına alındı

ZONGULDAK'ta kandil gecesi camiye gelen bir kadın, cemaatin şaşkın bakışları arasında hakaretler yağdırarak camiden ayrıldı. Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, kandil gecesi dolayısıyla program düzenlenen Uzun Mehmet Camii'nde meydana geldi. Saat 19.35 sıralarında camiye gelen Ö.D. isimli kadın, cami içerisine ayakkabıları ile girerek cemaate hakaretler yağdırdı. Cemaatin şaşkın bakışları arasında camiden ayrılan Ö.D., ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

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