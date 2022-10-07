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MEDYA

Cüneyt Özdemir'in videosu olay oldu! "Ayılar açmasın diye yapılmış" dedi kendisi de açamadı

Cüneyt Özdemir'in Youtube programındaki o sahne izleyenleri kahkahaya boğuyor. Kanada'ya giden Özdemir, bir çöp kutusunu göstererek, "Ayılar açmasın diye böyle yapılıyormuş" dedikten sonra açmayı denedi. Açamayınca da kahkahayı bastı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, 'Cüneyt ile Devri Alem' adlı programı için Kanada'ya gitti. Kanada'da gezdiği sırada bir çöp kutusunu göstermek isteyen Cüneyt Özdemir, "Ayılar açamasın diye böyle yapılmış" dedi.

"Onun için ayılar açamıyormuş çöp kutusunu. Bak şöyle açmak gerekiyormuş, yoksa ayılar açıyormuş" diyen Cüneyt Özdemir, çöp kutusunu açmayı denedi ama açamadı. 

Ardından Cüneyt Özdemir, "Ben de açamadım ama" diyerek kahkaha atmaya başladı. Özdemir'in o anları sosyal medyada gündem oldu.

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