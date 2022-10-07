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Güldür Güldür'deki sıradışı iş pozisyonu! Gelmişine geçmişine sövülen top olacaksın

Güldür Güldür Show ekranlara hızlı bir dönüş yaptı. Yeni yayın dönemindeki skeçlerinden iş görüşmesi herkesin beğenisini aldı.

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show ironik skeçleri ile dönüş yaptı. Son bölümdeki iş görüşmesi de bunlardan biri oldu. İflas etmek olan bir şirkete 20 bin lira maaşla giren vasıfsız eleman, işin ne olduğunu ilk toplantıda öğrendi. İşi 'top' olmaktı... Stres topu... Maaş 20 bin lira... Ancak işten ayrılırsan 100 bin lira tazminatı var. 

İşsizliğe gönderme yapan skeç sosyal medyada gündem oldu. İşte Güldür Güldür Show'daki sıra dışı iş pozisyonu... 

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