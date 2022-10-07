Cuma namazı faciayı önledi! Taksi durağıyla birlikte şarampole uçtu o anlar kamerada

DÜZCE'de freni boşaldığı iddia edilen kamyon, bir taksi durağına çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından taksi durağından eser kalmadı. Korkunç anlar saniye saniye kameraya yansırken durakta çalışanların kaza anında Cuma namazı için camide olması faciayı önledi.

Kaza, Bahçeşehir bölgesi Çamlıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet K., 34 ET 4121 plakalı çakıl taşı yüklü kamyonu park etti. Park halinde freni boşalan kamyon, hareket etmeye başladı.

Önce refüje, ardından taksi durağına çarpan kamyon, şarampole uçarak Gençlik ve Toplum Sağlığı merkezlerinin bulunduğu binaya çarparak takla attı.

Binada bulunan vatandaşlar ne olduğunu anlayamayarak dışarı çıkarken, cuma namazı sebebi ile taksi durağının boş olması faciayı önledi.

Kaza ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.